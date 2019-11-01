 وطنا نيوز -فيديو مؤلم.. رضيع يتعرض لضرب مبرح
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
فيديو مؤلم.. رضيع يتعرض لضرب مبرح
التاريخ : 15-11-2019 01:43:36 المشاهدات: 850

وطنا اليوم-عمان:تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مصور، يظهر فيه تعنيف طفل رضيع وهو على سرير لم يعرف مكانه تحديدًا.

ويظهر في الفيديو، ضربًا مبرحًا للرضيع، حيث يقوم الجاني بتوثيق ذلك من خلال ضرب الطفل بإحدى يديه بوحشية بالغة، وتصوير ذلك بيده الثانية عبر هاتفه المحمول.

وزادت حدة تعنيف الأطفال مؤخرًا في دول عربية عدة، في مقدمتها السعودية، التي ألقت فيها السلطات المختصة القبض على أكثر من شخص عنفوا أطفالهم ونشرت لهم مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل.




تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق