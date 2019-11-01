فيديو مؤلم.. رضيع يتعرض لضرب مبرح

وطنا اليوم-عمان:تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مصور، يظهر فيه تعنيف طفل رضيع وهو على سرير لم يعرف مكانه تحديدًا.

ويظهر في الفيديو، ضربًا مبرحًا للرضيع، حيث يقوم الجاني بتوثيق ذلك من خلال ضرب الطفل بإحدى يديه بوحشية بالغة، وتصوير ذلك بيده الثانية عبر هاتفه المحمول.

وزادت حدة تعنيف الأطفال مؤخرًا في دول عربية عدة، في مقدمتها السعودية، التي ألقت فيها السلطات المختصة القبض على أكثر من شخص عنفوا أطفالهم ونشرت لهم مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل.







