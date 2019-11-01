من بينها اسم ملاك ..السعودية تحرم هذه الأسماء

وطنا اليوم-عمان:نشرت وزارة الداخلية للأحوال المدنية في السعودية الخميس، ضوابط تسجيل الأسماء لديها، ليكون الاسم نظاميا، بحسب ما أوردته صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأشارت الوزارة السعودية إلى أن "ضوابط تسجيل الأسماء هي، تسجيل الاسم مجردا من الألقاب"، موضحة أنه "لا تسجل الكلمات التي ليست جزءا من الاسم، مثل: الشريف، السيد، الحاج (..)".

وذكرت أنه لا يسمح أيضا بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، مثل "المعروف بكذا أو نحو ذلك، كما لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة، مثل قمر الزمان، ومحمد خالد، ونحوهما"، منوهة إلى أنه يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل "عبد الرسول، عبد اللات ونحوهما".

وأكدت وزارة الداخلية أن من بين الأسماء التي لا تنطبق عليها ضوابط التسجيل اسم "ملاك"، مبررة قرار عدم السماح بتسجيل هذا الاسم، بأن "هناك فتوى شرعية تقضي بتحريمه".