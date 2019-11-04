الرئيسية | منوعات إيفانكا ترمب تخطف الأضواء في المغرب .. وسيدة تقبل يدها !

وطنا اليوم-عمان:سرقت إيفانكا ترامب الأضواء بإطلالتها المميزة الخميس 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، عندما حضرت عشاءً في القصر الملكي بمدينة الرباط إلى جانب الأميرة للا مريم، مضيفتها وفقاً لما نشرته صحيفة Daily Mail البريطانية.

وبدت ابنة الرئيس الأمريكي متألقة عند وصولها إلى المقر الملكي، مرتديةً ثوب ذهبي على شكل قفطان منسدل على الأرض، والذي يُعتقد أنه من تصميم فضيلة الكادي، مصممة الأزياء المحلية، التي صمَّمَت كافة إطلالات إيفانكا خلال الرحلة.

وبدت إيفانكا، ذات الأطفال الثلاثة، وكأنها تنتمي لهذا البلد في لباسها المزخرف بتصميمٍ متألق، وهي إطلالتها الثالثة في ذلك اليوم، الذي قرنته بحذاء عار ذي كعب عالي، لتضمن احتكار الفستان المطرز للأنظار.

ويعرض الثوب الطويل شرائط تزيِّن حافة الرقبة، نزولاً على المقدمة، وتضمن حزاماً مدمجاً يبرز خصر إيفانكا النحيف وانحناءات جسمها الطبيعية.

فيما أثارت مواطنة مغربية جدلاً واسعاً بتقبيل يدها.

وفيما رأى البعض في تقبيل السيدة المغربية يد ابنة الرئيس الأمريكي، حركة تلقائية ومعبرة عن حفاوة الترحيب السائدة في بعض المناطق القروية في المغرب، بينما اعتبرها آخرون دليل خضوع وتذلل.

وأعادت إيفانكا ترامب نشر الصورة التي التقطتها جاكلين مارتين على حسابها على موقع "تويتر"، ضمن صور أخرى من زيارتها إلى المغرب.

وعلقت "كنت سعيدة جداً بلقاء هؤلاء النساء القويات اللواتي أصبح بإمكانهنّ امتلاك الأرض".





















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