شاهدوا : المهدي المنتظر يقتحم مطار بلاده لتحرير القدس

وطنا اليوم-عمان:ذكرت وسائل إعلام كوتية، أن السلطات الأمنية أحالت الأربعاء، أحد مواطنيها إلى جهاز أمن الدولة، عقب اقتحامه مطار الكويت بسلاح ناري.

وقالت وسائل الإعلام إن " المواطن البالغ من العمر (30 عاماً) اقتحم المطار بمسدس فارغ مهدداً بالانتحار"، وقد تم توثيق الاقتحام بمقطع فيديو تم تداوله عبر الحسابات الإخبارية.

وأضافت "أن الشاب الذي سبق له العمل بالمطار، كان يصرخ أنا المهدي المنتظر وسأحرر القدس، حيث تم استدراجه إلى ساحة الطائرات ليتم السيطرة عليه من قبل رجال أمن المطار".







