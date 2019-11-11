جثتين في البانيو .. مصرع خليجي وخادمة في شقة بالهرم

وطنا اليوم-عمان:عثرت الأجهزة الأمنية في الجيزة على جثتين داخل بانيو داخل حمام الشقة بمنطقة الهرم، وفق ما نشر موقع مصراوي.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات العثور على جثتي مُسن سعودي، وخادمة داخل حمام الشقة بمنطقة الهرم.

تلقى العقيد محمد نبيل مأمور قسم الهرم، إخطارًا من شرطة النجدة بالعثور على جثتين داخل شقة بشارع الخلفاء الراشدين.

انتقلت قوة إلى محل البلاغ وعُثر على كل من: "عبد القادر ع." 74 سنة، سعودي الجنسية، و"أ. ش." 38 سنة، خادمة مقيمة كرداسة، داخل بانيو الحمام، وبجوارهم زجاجات خمور وأقراص منشطات جنسية.

بسؤال والد وشقيقة الخادمة، قررا أنها تعمل طرف المُسن السعودي، ولم تعد إلى المنزل منذ يوم الجمعة، وأنهما حاولا الاتصال بها دون رد، وعند حضورهما كسروا باب الشقة وعثروا عليهما.

تقرير مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هو اختناق من الغاز، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.