القبض على محتال من فئة 5 نجوم في دبي

وطنا اليوم-عمان:ألقت شرطة دبي القبض على المغترب الكندي عزيز ميرزا، بعد احتياله على 1500 مستثمر من مختلف دول العالم.

وبحسب التحريات، فإن المغترب الكندي اقنع المستثمرين بخطته للثراء السريع.

ويعيش ميرزا حياة مترفة، ويقيم في برج خليفة، ويقود سيارات فارهة ويتابعه 800 ألف عبر "إنستغرام"، كما ويعرض نفسه كصديق 5 نجوم للمشاهير، قبل أن يستقر في سجن العوير بدبي.

واحتجز المحتال (باكستاني الأصل) أخيرا بعد شكوى إماراتي تعرض للاحتيال في 150 ألف دولار.

ويخضع ميرزا حاليا للتحقيق في تهم الاستيلاء على أموال بطرق غير قانونية من ضحايا عديدي الجنسيات.