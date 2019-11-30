 وطنا نيوز -السعوديون في ذهول بعد أول نزال مصارعة نسائي
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
السعوديون في ذهول بعد أول نزال مصارعة نسائي
التاريخ : 01-11-2019 10:11:47 المشاهدات: 1564

وطنا اليوم-عمان:باتت دهشة الجمهور السعودي والعالم بأسره من سرعة التغير التي تشهدها المملكة تفوق الوصف، وآخر ذلك مع أوّل مباراة مصارعة نسائية على أرض المملكة، ضمن فعاليات "موسم الرياض". 

وفازت في النزال التاريخي، الذي جرى ليل الخميس الجمعة، الأمريكية من أصول كندية، ناتاليا، على منافستها لايسي إيفانز. وكان لافتًا أن المصارعتين كانتا ترتديان ملابس محتشمة.
وعقب انتهاء المباراة، هبطت المصارعتان من الحلبة من أجل تحية الجمهور السعودي، وقامتا بمعانقة سيدة سعودية وتقبيل يدها.

وأثار تصرف ناتاليا ولايسي إيفانز مع السيدة السعودية، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبر عدد كبير منهم عن تأثرهم من المشهد.




تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق