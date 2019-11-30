السعوديون في ذهول بعد أول نزال مصارعة نسائي

وطنا اليوم-عمان:باتت دهشة الجمهور السعودي والعالم بأسره من سرعة التغير التي تشهدها المملكة تفوق الوصف، وآخر ذلك مع أوّل مباراة مصارعة نسائية على أرض المملكة، ضمن فعاليات "موسم الرياض".

وفازت في النزال التاريخي، الذي جرى ليل الخميس الجمعة، الأمريكية من أصول كندية، ناتاليا، على منافستها لايسي إيفانز. وكان لافتًا أن المصارعتين كانتا ترتديان ملابس محتشمة.

وعقب انتهاء المباراة، هبطت المصارعتان من الحلبة من أجل تحية الجمهور السعودي، وقامتا بمعانقة سيدة سعودية وتقبيل يدها.

وأثار تصرف ناتاليا ولايسي إيفانز مع السيدة السعودية، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبر عدد كبير منهم عن تأثرهم من المشهد.







