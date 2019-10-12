الرئيسية | منوعات وزير التجارة والصناعة الياباني يستقيل بسبب 180 دولاراً

وطنا اليوم-عمان:في حادثة غريبة، قدم وزير في الحكومة اليابانية، استقالته من منصبه ، لتبرعه بـ 180 دولارا لجنازة.

وفي التفاصيل، فقد قدم وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني إيشو سوغاوارا، الجمعة، استقالته من منصبه، بعد مزاعم انتهاكه قانون انتخابات المناصب العامة.

ونشرت مجلة شوكان بونشون الأسبوعية أن سكرتيره قدم مساهمة مالية بقيمة عشرين الف ين (180 دولارا تقريباً) في نققات مراسم جنازة أحد المؤيدين له في دائرته الانتخابية يوم 17 أكتوبر.

هذا الامر دفع بالوزير الياباني تقديم استقالته، حيث يحظر قانون الانتخابات على البرلمانيين التبرع بالمال أو تقديم هدايا في دوائرهم الانتخابية. وقال الوزير المستقيل سوغاوارا بأنه لا يعتقد أنه انتهك قانون الانتخابات لكنه فضل الاستقالة كي لا يحصل اضطراب في مداولات البرلمان حيث أن أحزاب المعارضة تشحذ سكاكينها ضد الحكومة مستغلة هذه القضية بما قد يؤثر على التشريعات.

ومن المعروف في الثقافة اليابانية تقديم مساهمات مالية من المدعوين إلى الأفراح والأتراح، لكن يحظر على السياسيين تقديم أي مساهمة مالية مهما كان حجمها وفي اي مناسبة لأشخاص ينتمون إلى نفس دائرتهم الانتخابية.

وكانت وزيرة سابقة استقالت بسبب تقديمها مراوح ورقية لأنصارها خلال موسم الحملات الانتخابية في الصيف الحار.

وتشكل هذه الاستقالة صدمة لحكومة رئيس الوزراء شينزو آبي الذي أعلن عن تعيين هيروشي كاجيمايا، وزير سابق للإصلاحات الادارية، وزيراً جديداً للاقتصاد والتجارة والصناعة.

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