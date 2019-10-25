زوج كيم كاردشيان: يأتي يوم وأصبح فيه رئيسا للولايات المتحدة

وطنا اليوم-عمان:قال مغني الراب كانييه ويست إنه سيتولى في يوم من الأيام رئاسة المكتب البيضوي خلال مقابلة تطرقت إلى مواضيع حساسة من الإباحية وصولا إلى دونالد ترامب.

وقبل ساعات من إصدار المغني ألبوم غوسبل (اناشيد دينية)، أخبر الفنان البالغ من العمر 42 عاما مقدم البرامج زاين لوي خلال مقابلة على "بيتس 1" التابعة ل"آبل ميوزيك" بأن دعمه للرئيس الأميركي الحالي كان وسيلة لاستفزاز الديموقراطيين.

وأضاف هذا المغني "سيأتي يوم أصبح فيه رئيسا للولايات المتحدة، وسأتذكر... أي مؤسس لم يكن لديه القدرة على فهم ما نفعله ثقافيا".

ولم يكن واضحا من يقصد في كلامه.

ولفت ويست إلى أنه طلب من المتعاونين معه في ألبومه التاسع "جيسس إز إيه كينغ" الامتناع عن ممارسة الجنس قبل الزواج وأوضح أنه عانى من إدمان الأفلام الإباحية.

وتابع "بعض الناس غرقوا في عالم المخدرات وأنا غرقت في إدماني: الجنس"، موضحا أنه اكتشف المواد الإباحية في سن مبكرة وأصبح مدمنا ممارسة الجنس بعد وفاة والدته في العام 2007.

وقد وعد هذا المغني الذي انتقل إلى تأدية الأغاني الدينية المسيحية أخيرا بطرحه ألبومه العاشر بعنوان "جيسس إز بورن" في عيد الميلاد.