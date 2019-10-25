|
زوج كيم كاردشيان: يأتي يوم وأصبح فيه رئيسا للولايات المتحدة
وطنا اليوم-عمان:قال مغني الراب كانييه ويست إنه سيتولى في يوم من الأيام رئاسة المكتب البيضوي خلال مقابلة تطرقت إلى مواضيع حساسة من الإباحية وصولا إلى دونالد ترامب.
ولفت ويست إلى أنه طلب من المتعاونين معه في ألبومه التاسع "جيسس إز إيه كينغ" الامتناع عن ممارسة الجنس قبل الزواج وأوضح أنه عانى من إدمان الأفلام الإباحية.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|