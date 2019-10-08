رجال الأردن يحتلون المرتبة الثانية عربياً بقائمة الأكثر وسامة

وطنا اليوم-عمان:كشف موقع thetoptens العالمي، عن تصنيف جديد للرجال الأكثر وسامة حول العالم، من بينهم الرجال الأردنيين.

ووفقاً للتصنيف الذي نشره الموقع، فقد حلّ الرجل الأردني في المرتبة الثانية عربياً في الوسامة، والمرتبة 12 عالمياً وفقا لاخر تصنيف والذي جرى في شهر تشرين اول / اكتوبر الجاري.

وحصل الرجال في الاردن على أصوات وصلت الى 3% من العينة المستطلعة عبر موقع thetoptens العالمي، مما جلعهم يحتلون هذا الترتيب ضمن قائمة الاكثر وسامة للرجال.

عالمياً، احتل الرجل التركي إحتل المركز الأول عالمياً بالوسامة، وجاء بالمرتبة الثانية الإيطالي ثم الإسباني ثالثاً.

وعربيان تصدر الرجال في تونس قائمة الاكثر وسامة عربيا وفي المرتبة 8 عالمياً، كما جاء العراقي بالمرتبة 14 عالمياً، ثم السعودي المرتبة 15، ثم اليمن (17)، سوريا (21)، لبنان (24)، المغرب (27)، مصر (32).