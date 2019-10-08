الرئيسية | منوعات عقد قران الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد يشعل مواقع التواصل

وطنا اليوم-عمان:أثار مقطع فيديو لحفل عقد قران الشاعرة الأردنية الإماراتية نجاح المساعيد على شخص ، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر في مقطع الفيديو، وصلة رقص وغزل بين الزوجين اللذين فضلا إقامة عقد قرانهما في منزل شخصي مقتصر على الأهل وبعض الأصدقاء فقط، ولكن في النهاية انتشر الفيديو.

ووسط التبريكات من المتابعين والجمهور، انهالت الانتقادات والسخرية على نجاح المساعيد؛ لظهور علامات التقدم في العمر عليها أكثر من زوجها، ولك بعد احتفالها بعيد ميلادها الـ42 الأسبوع الماضي.

وقال أحد المتابعين «معقولة ما تزوجت للحين.. ظنيت أنها متزوجة وعندها عيال كم عمرها؟، ودي اختياره عمره بالأربعين»، فيما قالت أخرى «هذي طالعة أمه»، فيما اتبعت «نجاح» الصمت على هذه الأقاويل.و لم تقم بنشر أي شيء عن تلك الزيجة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد أو تنفي صحة ما يتم تداوله عنها.

نجاح المساعيد كانت زوجة رجل الأعمال الليبي وليد السيد القذافي، وهو ابن عم معمر القذافي، وأنجبت منه ولدين جاسر وسلوان، وابتعدت عن الشعر والإعلام لتتفرغ لحياتها الأسرية حتى تطلقت منه بسبب خلافات شخصية وعاشت فترة عزلة بعد الطلاق.





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