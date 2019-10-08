 وطنا نيوز -جندي لبناني يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي
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جندي لبناني يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي
التاريخ : 24-10-2019 09:54:55 المشاهدات: 1314

وطنا اليوم-عمان:تفاعل نجوم الفن في لبنان مع فيديو بكاء الجندي بعد هتافات المتظاهرين اللبنانيين بالأناشيد الوطنية، وأعاد الفنانون نشر الفيديو مع تعليقات عليه.

نانسي علقت على الفيديو: انت منا ونحنا منك دمعتك حرقة بقلوبنا

ماريتا الحلاني نشرت الفيديو وعلقت عليه: الجيش اللبناني منا وفينا

وقامت الصفحة الرسمية للجيش اللبناني بإعادة نشر الفيديو وعلقت عليه: كلنا لبنانيون ... نحن عائلة واحدة 

ونشرت نادين نسيب نجيم الفيديو عبر "إنستجرام" وعلقت عليه: "دمعتك غالية وذنبك أنه حطوك بمواجهة مع الشعب وإنت موجوع ومقهور نحنا معك، وإنت بضهرنا".




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