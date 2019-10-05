ثورة لبنان تتسبب بطلاق زوجين أردنيين

وطنا اليوم-عمان:بعد عشرة استمرت عامين انفصل زوجان اردنيان عن بعضهما بسبب خلافهما على طريقة تعامل الزوج مع الثورة في لبنان .
وتعود الواقعة التي يرويها أحد أقارب الزوجة أن خلافا نشب بين الزوجين على خلفية قيام الرجل بنشر فيديوهات وصوراً لحسناوات لبنان خلال التظاهرات ، وعدم تسليطه الضوء على الثورة نفسها ومطالبها العادلة ، حسب اعتقاد الزوجة .
ووفق القريب ان الزوجة حذرته عدة مرات من نشر هذه الفيديوهات والصور التي وجدتها تسيء للمرأة العربية بشكل عام و المرأة اللبنانية بشكل خاص ، ولكن لم يستجيب الزوج .
وتطور الخلاف بين الزوجين الى تلاسن وشجار حتى رمى عليها يمين الطلاق ، بحسب القريب الذي اكد ان هناك تدخلات تجري حالياً من قبل عقلاء العائلتين لفض الخلاف واعادة حياة الاسرة الى سابق عهدها .