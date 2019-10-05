 وطنا نيوز -ثورة لبنان تتسبب بطلاق زوجين أردنيين
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
ثورة لبنان تتسبب بطلاق زوجين أردنيين
التاريخ : 22-10-2019 08:30:31 المشاهدات: 3316

وطنا اليوم-عمان:بعد عشرة استمرت عامين انفصل زوجان اردنيان عن بعضهما بسبب خلافهما على طريقة تعامل الزوج مع الثورة في لبنان .
وتعود الواقعة التي يرويها أحد أقارب الزوجة أن خلافا نشب بين الزوجين على خلفية قيام الرجل بنشر فيديوهات وصوراً لحسناوات لبنان خلال التظاهرات ، وعدم تسليطه الضوء على الثورة نفسها ومطالبها العادلة ، حسب اعتقاد الزوجة .
ووفق القريب ان الزوجة حذرته عدة مرات من نشر هذه الفيديوهات والصور التي وجدتها تسيء للمرأة العربية بشكل عام و المرأة اللبنانية بشكل خاص ، ولكن لم يستجيب الزوج .
وتطور الخلاف بين الزوجين الى تلاسن وشجار حتى رمى عليها يمين الطلاق ، بحسب القريب الذي اكد ان هناك تدخلات تجري حالياً من قبل عقلاء العائلتين لفض الخلاف واعادة حياة الاسرة الى سابق عهدها .


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق