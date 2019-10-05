الرئيسية | منوعات بأى ذنب قتل.. أبشع جريمة ضحيتها طفل فى الثامنة من عمره

وطنا اليوم-عمان:في جريمة تقشعر لها الابدان، أقدمت امرأة عراقية بمساعدة رجل آخر، على قتل طفل في الثامنة من عمره، في مدينة الموصل العراقية.

وفي التفاصيل، فقد كشفت الشرطة العراقية ، ان الجريمة نفذها امرأة ورجل بدوافع "انتقامية"، حيث استدرجا الطفل منزل السيدة، وقاما بقتله، ثم اخفاء جثته.

واعترفت السيدة، باستدراج الطفل إلى بيتها ، وبعدها قامت بخنقه وضربه بواسطة حجر، ما أدى إلى مقتله.

كما اعتراف الرجل، بنقل جثة الضحية إلى المدرسة القريبة من بيت السيدة وإخفائها.

وأضافت أن "دافع الجريمة هو الانتقام"، وقد تم إجراء كشف الدلالة على محل الحادث بحضور قاضي التحقيق المختص.

وتمكنت الشرطة بعد أقل من أسبوع من وقوعها، من إلقاء القبض على المجرمين الفاعلين وهما متهمة ومتهم، غربي مدينة الموصل" مركز محافظة نينوى بشمال العراق.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر