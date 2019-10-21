عار يلاحق برلمانية بعد فصلها من الجامعة لأنها غشاشة

وطنا اليوم-عمان:تحولت برلمانية في بنغلادش لحديث الرأي العام في بلدها، بعدما طردت من الجامعة إثر الاشتباه في أنها استعنات بثماني شبيهات بها ليقدّمن الامتحانات مكانها.

وتتّهم تمني نصرت من حزب رابطة عوامي بدفع مبالغ مالية لنساء يشبهنها ليقدمن محلّها 13 امتحانا على الأقلّ.

وتكشّفت الفضيحة، بعدما دخلت محطة "ناغوريك تي في" الخاصة قاعة امتحان وتحدّثت مع المرأة التي تنتحل هوية نصرت في تسجيل لقي انتشارا واسعا.

وكانت نصرت مسجلة في جامعة بنغلادش المفتوحة.

وقال رئيس الجامعة م.ا. مانان "طردت لأنها ارتكبت جنحة. وألغينا تسجيلها وهي لن تتمكن يوما من الالتحاق مجددا بجامعتنا".

والغش في الامتحانات وتسريب الأسئلة أمر منتشر في بنغلادش ما يدفع السلطات إلى إلغاء النتائج بانتظام.