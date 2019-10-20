الرئيسية | منوعات شاهد بالفيديو.. دي جي وسط المتظاهرين في لبنان

وطنا اليوم-عمان:اشتعلت الأجواء الليلية لتظاهرات لبنان بشكل لم يتوقعه أحد، حيث قرر الشعب اللبناني التظاهر بليلة جنونية. وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الفيديوهات التي وثقت احتفالات الشعب اللبناني ليلًا بدلا من الهتاف. وقرر الشعب اللبناني أخذ هدنة مسائية من خلال تشغيل أغاني وموسيقى مختلفة من خلال "دي جي" ملأت أصواته أركان بيروت.





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