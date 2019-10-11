الرئيسية | منوعات اختطاف فتاة من الشارع العام في فلسطين المحتلة

وطنا اليوم-عمان:أقدم مجموعة من الأشخاص على خطف فتاة من الشارع العام واصطحابها معهم بمركبة تحمل لوحة تسجيل صفراء في محافظة رام الله.

وفي تفاصيل الحادثة، قال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، إن عددا من الاشخاص قاموا بايقاف مركبة بداخلها فتاة واصطحبوها معهم بمركبة تحمل لوحة تسجيل صفراء (اسرائيلية) وفروا من المكان.

وأضاف ازريقات، أن قوة من الشرطة الفلسطينية تحركت لمكان الحادثة، حيث باشرت ادارة المباحث العامة اجراءات البحث والتحري بالتعاون مع الاجهزة الامنية المختصة ونشر حواجز في محافظة رام الله وغيرها من المحافظات.

واكد ارزيقات انه وباجراء متابعة كاميرات المراقبة تبين بأن والد الفتاة وعدد من اقربائها اصطحبوا الفتاة لمنزلهم بضواحي مدينة القدس المحتلة بسبب خلافات عائلية.

وبين بان الاجراءات مستمرة لاحضارها وتقديم الحماية اللازمه لها.

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