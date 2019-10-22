مواطن غاضب يربط محافظ مدينته في شاحنة ويتجول به

وطنا اليوم-عمان:قالت شبكة BBC الإخبارية إن مواطناً مكسيكياً غاضباً، قام بربط محافظ مدينة لاس مارغريتاس المكسيكية بشاحنة صغيرة، وتم جره بعدة شوارع.

وقالت الشبكة إن سبب الغضب يرجع لوعود كاذبة من المسؤول للسكان المحليين ببناء طرق جديدة، لكنه لم يفِ بوعده.

ونتيجة لذلك ربط المحافظ بحبل إلى شاحنة صغيرة، وجره حول المدينة، حتى تدخلت سيارة الشرطة وأنقذت الموقف.

وكشفت الشبكة أن المسؤول بخير، فيما اتَّهمت السلطات البلدية السكان المحليين بمحاولة اختطاف السياسي، وأبلغت عن 30 محتجزاً.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها مسؤول مكسيكي إلى هذا النوع من الحوادث، حيث إنه يتم في العديد من المرات استهداف رؤساء البلديات والسياسيين المحليين في المكسيك، من قبل عصابات المخدرات، عندما يرفضون التعاون مع مخططاتهم، وأحياناً يهاجمونهم بسبب وعودهم الانتخابية الكاذبة.

فيما قال السيد إسكاندون، المحافظ، إنه سيوجّه اتهامات بالخطف ومحاولة القتل.







