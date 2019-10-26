الرئيسية | منوعات مسافر مواليد 1896 يصدم موظفي الجوازات في الامارات

وطنا اليوم-عمان:في واقعة تفوق الخيال، استقبل موظفو مطار أبوظبي بالإمارات ، مسافراهنديا من القرن قبل الماضي.

وكان المسافر الهندي سوامي سيفاناندا، قد وصل إلى مطار أبو ظبي ، وفور تقديمه جواز سفره إلى الموظف المسؤول عند الجوازات، اكتشف وقتها أنه يقف أمام رجل يزيد عمره على قرن وعقدين من الزمان حيث يبلغ من العمر 124 عاما.

وأثار هذا الرجل المعمر سوامي ، ذهول الناس من حوله، بعد أن تبين أنه من ولد في منطقة بيهالا التابعة لبلدية كولكاتا في ولاية البنغال الغربية، يوم الثامن من أغسطس 1896 .

وفي تصريحات إعلامية أوضح مدير الاتصال الحكومي في الهيئة، المقدم أحمد الدلال، ، أن موظفي الجوازات قاموا بتسجيل بيانات الراكب في نظام الدخول دون معوقات، ووسط ترحيب بالمسافر الهندي.

ونفى الدلال في الوقت ذاته ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بأن موظفي الجوازات لم يستطيعوا إدخال بياناته.

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