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الحكومة الهولندية قررت تغيير اسم البلاد
وطنا اليوم-عمان:كشفت تقارير صحفية أن الحكومة الهولندية قررت تغيير اسم البلاد والتوقف عن استخدام تسمية "هولندا" بسبب "اقترانات سيئة مع الاسم"، مشيرة إلى أن "الخطوة تأتي في إطار قرار تحديث البلد".
وبحسب مجلة "فوربس" الأمريكية، فإن قرار الحكومة الهولندية بالتخلي عن استخدام مصطلح "هولندا" الأكثر شيوعا، سيقابله اعتماد "Netherlands" الاسم الرسمي للبلاد، وذلك لإزالة الصورة الذهنية السيئة عن البلاد.
وقالت متحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية الهولندية إن "هولندا تحتاج إلى علامة تجارية وطنية أكثر اتساقا وتنسيقا"، مضيفة أننا "نريد أن نقدم هولندا كدولة منفتحة ومبتكرة وشاملة".
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