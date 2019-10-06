إلغاء شرطي القرابة والمحرم بفنادق السعودية

وطنا اليوم-عمان:أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودي إلغاء شرط القرابة للأُسر عند السكن في الفنادق، والسماح للمرأة بالسكن في الفنادق السياحية دون محرم، مؤكدةً إلغاء «شرط إثبات تحقيق شخصية أو سجل الأسرة، للسياح الأجانب في حال كان طالب السكن برفقة عائلته عند القدوم»، في قرار وصفه عضو لجنة الإيواء السعودية، تركي الحكير، بالموفق والإيجابي.

خلفية: قبل يومين فقط، أعلنت المملكة السماح بالتحاق النساء بالأفرع الرئيسية للقوات المسلحة برتب عسكرية مختلفة، سبقها إعلان الهيئة السعودية للسياحة عدم اضطرار النساء الأجنبيات لارتداء العباءة والنقاب خلال زيارتهن للمملكة، بالإضافة إلى تعديلات على نظام وثائق السفر ونظام الأحوال المدنية، تتيح للمرأة استخراج جواز السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها.

تحليل: تسارع الرياض في تقديم قرارات كبيرة لم يكن لأحد توقعها من قبل، وذلك لتحسين صورة المملكة عالمياً بعد أن شوّهتها جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، وحرب اليمن، والسجل الحقوقي للمملكة الذي وصل لأدنى مستوياته بعد وصول وليّ العهد محمد بن سلمان لسدة الحكم عام 2015. وتأتي القرارات الأخيرة بالتزامن مع انفتاح سعودي على تطوير قطاع السياحة في البلاد التي كانت محجوبة لغير السياحة الدينية (الحج والعمرة).