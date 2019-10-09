رجل يعذب طفل بطريقة قاسية ويحرقه بـالولاعة

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وطنا اليوم-عمان:شرعت الأجهزة الأمنية في السعودية، في البحث عن معنف طفل بالضرب والحرق، وجرى تداول مقطع فيديو مصور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحذرت النيابة العامة في السعودية من إيذاء الأطفال، متوعدة باتخاذ عقوبات قاسية بحق من يعنف الأطفال، وفقًا للأنظمة المعمول بها.

بدوره، ناشد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية "خالد أبا الخيل"، كل من يملك معلومات عن هوية المعنف تقديمها للمعنيين.

وأكد، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقق بشأن المقطع المتداول.

وأضاف "تعمل وحدات الحماية الاجتماعية في المناطق وبالتنسيق مع الجهات المختصة على التحقق من فيديو متداول لشخص يُعنف طفلا".

وتداول ناشطون سعوديون الحديث عن الفيديو الصادم، تحت وسم "#انقذوا_الطفل_المعنف_من_المجرم"، مطالبين بسن قوانين صارمة تضع حدا لمثل هذه السلوكيات، التي باتت تظهر بتزايد عبر مواقع التواصل.

وأعاد هذا الفيديو للأذهان مقطعا آخر تم تداوله، الشهر المنصرم، لأب يضرب طفلته البالغة 3 سنوات، وبعد التحريات أكتشفت السلطات السعودية أنه وافد وليس مواطنا، وألقت القبض عليه.

وعلى وقع المقطعين الأخيرين، تصاعد الجدل بين ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، في المملكة، بشأن سن قوانين صارمة لقضايا العنف الأسري.

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