شاهدوا : كشف الحقيقة وراء طائرة السيسي الفارهة

وطنا اليوم-عمان:قالت وكالة "فرانس برس" إن الصور التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي على انها طائرة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أصلها مقطع دعائي.

الصور ومقاطع الفيديو تظهر طائرة فخمة من الداخل، ويسمع صوت معلق باللغة العربية يقول "هذا الفيديو مسرب للطائرة التي يستخدمها السيسي في تنقلاته الدولية".

الفيديو نال الذي انتشر مؤخرا، وتحديدا في شهر سبتمبر الجاري، عشرات آلاف المشاركات على حسابات وصفحات متنوعة، بموقعي "فيسبوك" و"تويتر".

لكن البحث المدقق الذي أجرته "فرانس برس"، كشف أن مقطع الفيديو يعود إلى "سيتاديل كومبليشن"، وهي شركة أمريكية متخصصة بتجهيز الطائرات الفخمة من الداخل.

وانتشرت المقاطع على مواقع التواصل في ديسمبر من العام الماضي، أي قبل نحو 9 أشهر على إعادة تداوله في السياق المزيف.







