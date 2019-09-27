مليونير ربح اليانصيب مرتين في 4 شهور.. ويعيش في مقطورة

وطنا اليوم-عمان:قالت تقاير صحفية عالمية إن رجلا أمريكيا ربح اليانصيب مرتين في أربعة أشهر ليصبح الأول في تاريخ الولايات المتحدة من يفوز لمرتين في أربعة أشهر.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست ان رجل المليونير ما زال يعيش في مقطورة، ويقود رافعة ويأكل الهامبورغر أو الهوت دوغ كل ليلة، معتبرا أن لا شيء تغير في حياته أو اختلف عما كان عليه سابقا.

بوبي ستيوارت البالغ من العمر 65 عامًا اوضح أنه لا يزال يحب أن يعيش حياة بسيطة، فهو ما زال يعيش في نفس المقطورة التي كان يعيش فيها منذ 40 سنة، في كينيبانكبورت، وما زال يعمل بنظام المناوبة في نفس شركة المقاولات.

وكان ستيوارت ربح مليون دولار، من ولاية " مين" ، بواسطة بطاقة "كشط" في أيار الماضي، ثم عاد ليربح 100 ألف دولار أخرى بعد 4 أشهر فقط.

وكشف ستيوارت أن لا شيء اختلف عليه، فهو يفعل نفس الشيء مرارا وتكرارا، مشيرا إلى أنه انتظر أسبوعا لتقديم بطاقته (الأولى) الفائزة بسبب التزامات العمل، وعندما أتاح له جدول عمله السفر إلى مقر يانصيب ولاية ماين في أوغستا.

وشدد على أنه لا يزال يتناول العشاء في نفس المطعم بعد العمل في سوق أروندل في المساء، وأن وجبة الطعام متواضعة دائما، سابقا وحاليا، ولا تزيد قيمتها على 11 دولار، مشيرا إلى أنها تتكون من هامبورغر أو هوت دوغ مع البطاطس المقلية.

وقال إنه لم ينغمس في الكماليات المرتبطة بوضعه المالي الحديث، أي بعد أن أصبح مليونيرا، مثل شراء سيارة جديدة أو منزل جديد أو القيام بعطلات رائعة، كما يفعل كثيرون من محدثي النعمة أو ممن أصبحوا مليونيرات بين ليلة وضحاها.