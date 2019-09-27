الأسرة الأردنية بالكويت تستهلك 7 كغم لحوم أسبوعيا

وطنا اليوم-عمان:كشفت صحيفة القبس الكويتية، الجمعة، عن أن أبناء الجاليات الأردنية والفلسطينية والسورية واللبنانية في الكويت، هم الاقرب في أكل اللحوم من المواطنين.

ونشرت الصحيفة، إحصائية بالأرقام لمعدلات استهلاك اللحوم، وذكرت أن استهلاك الأسرة الواحدة من أبناء الجالية الأردنية وهذه الجاليات، وخلال العطلات والتجمعات العائلية تشهد استهلاك كميات كبيرة من اللحوم "بمعدل 7 كلغ أسبوعياً لكل أسرة".

وشهريًا تستهلك هذه الأسر، ما يعادل 15 كلغ شهريا.

وقالت الصحيفة إن هذه الأسر، تفضل اللحم المفروم والمقطع والمشاوي وغيرها من الأطعمة.

تكشف الإحصائيات والتقارير أن متوسط استهلاك الأسرة الكويتية ارتفع إلى أكثر من 25 كلغ شهرياً من اللحوم الحمراء.

وتعتبر الكويت من أكثر الدول استهلاكا للحوم، حيث كشفت احصائيات صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء أخيرا عن ارتفاع في الارقام القياسية الشهرية لأسعار المستهلك الخاصة بأصناف اللحوم الحمراء تليها الدواجن.

وبينت الاحصائيات أن الكمية المستهلكة شهريا ارتفعت مقارنة مع العام الماضي، حيث سجلت في آذار 2018، 116.3 ألف طن، في حين ارتفعت في مارس 2019 إلى 117.3 ألف طن.