فلسطيني يحطم قدمي شقيقته لأنها مطلقة

وطنا اليوم-عمان:تداول ناشطون من بينهم صحفيون، حادثة مروعة تعرضت لها شابة فلسطينية، وباتت مهددة ببتر قدميها بعدما تعرضت للضرب بالمطرقة من قبل شقيقها الذي يرفض خروجها من المنزل كونها "مطلقة".

وتدعى الشابة الفلسطينية مها، حسبما تداول ناشطون وتتلقى حاليًا العلاج داخل أحد المستشفيات بمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

ونشرت الناشطة لينا الغول صورة لقدمي الشابة بعد تعرضها للإصابة وتهشمهما بفعل ضربهما بالمطرقة من قبل شقيقها.

وكتبت الناشطة "هذه مها يضربها أخاها بالمهدة فيهتك قدميها ويفتت عظامها ويحرمها من المشي من جديد وربما تضطر للبتر.. لانها فقط خرجت للبحث عن عمل بعد حبسها في المنزل لثلاث سنوات وحرمانها من المصروف ومن ابسط احتياجاتها بعد طلاقها من زوجها".

وأشارت الناشطة التي تعمل في مجال الإعلام إلى أنه وخلال الثلاث سنوات حرمت الشابة مها من رؤية أطفالها".

وقالت "مها اليوم في المجمع الطبي برام الله يهددها شقيقها بالقتل.. مها فقدت قدرتها على المشي.. وقد تفقد حياتها أيضاً".

ولم يتسن التحقق من الحادثة، من قبل الجهات الرسمية، ممثلة بالشرطة الفلسطينية.

وارتفعت وتيرة العنف المجتمعي في الأراضي الفلسطينية، وتحديدًا ضد النساء، وباتت قضية مقتل الشابة إسراء غريب على يد أفراد عائلتها قبل أسابيع واحدة من أفظع الجرائم التي هزت الرأي العام المحلي والدولي.