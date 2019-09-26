الرئيسية | منوعات مأساة بالسعودية .. رجل يقتل زوجته ويلقي مصرعه بحادث سير

وطنا اليوم-عمان:فجع المجتمع السعودية بجريمة قتل بشعة، بعدما أقدم رجل على قتل زوجته الممرضة، بعدة طعنات قاتلة، تسبب بوفاتها على الفور.

وأوضحت وسائل إعلام سعودية، أن الجاني، شاب سعودي في القعد الرابع، وبعد أن وجه الطعنات القاتلة لزوجته، أبلغ شقيقها بجريمته، وأنَّ أبناءه في ذمته، ثم ما لبث أن استقلَّ سيارته بمنطقة جازان، وغادر منزله مسرعًا.

لكنه في الطريق اصطدم بإحدى البنايات المهجورة، ليلقى مصرعه على الفور.

وأوضحت صحيفة عاجل السعودية، أنَّ الزوجة الضحية في العقد الرابع من عمرها، وهي أم لطفلين، فيما باشرت شرطة محافظة أبو عريش الحادثة، وتم إيداع الجثتين في مستشفى أبوعريش العام.

وليست هذه المرة الاولى التي يرتكب فيها الجاني جريمة قتل، فقد سبق أن أقدم على قتل زميله في العمل بسبب الشك، وتمَّ سجنه، وبعد خروجه تزوَّج من ضحيته الجديدة، وأنه يعاني من القلق والوسواس؛ حيث كان دائم التهديد بقتلها إلى أن نفذ جريمته.

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