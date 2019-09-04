 وطنا نيوز -سابقة.. قدّاس لتأبين قط وحضور من الحيوانات لوداعه
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سابقة.. قدّاس لتأبين قط وحضور من الحيوانات لوداعه
التاريخ : 24-09-2019 02:17:59 المشاهدات: 1347

وطنا اليوم-عمان:أقيم قداس على روح قط، في مشهد غريب في بريطانيا، في حادثة غير مسبوقة شهدت حضور حيوانات لوداع القط النافق.

جاء ذلك وفق ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، موضحة أن القط الراحل كانت له شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي بين السكان المحليين في مدينة إلي في مقاطعة كامبريدجشير البريطانية.

ويدعى القط، غارفيلد، ويعيش في متجر سانسبري المحلي، ونفق في مرآب السيارات الخاص بالمتجر.

وعاش غارفيلد حياته في المتجر، وقضى أغلب أيامه مسترخيا على الأريكة في المدخل، يتمتع بعطف الزبائن عليه.

ونفق القط في تموز/ يوليو الماضي، إثر إصابته بحادث مروري.

وذكرته كاتدرائية المدينة في قداسها السنوي الذي تحتفي فيه بالحيوانات.
وحضر القداس مجموعة من الحيوانات جلبها الناس معهم، شملت كلابا وقططا وحمارا وابن عرس وخنازير وطيور.










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