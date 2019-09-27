الرئيسية | منوعات أردنية تسرق الرجال بعد تقبيلهم بطريقة مثيرة في شوارع الكويت

وطنا اليوم-عمان: أوقفت أجهزة الأمن الكويتية، أردنية تخصصت في السرقة على مدى عامين، عبر التظاهر بالحاجة إلى المساعدة، ومن ثم تقوم بغواية الضحية، عبر تقبيله ، وسرقة كل متعلقاته.

وتقوم المتهمة بطلب المساعدة من أشخاص لحمل أغراضها ثم تقوم بإغوائهم وتقبيلهم وتسلب أغراضهم بخفّة يد، واعتادت على تغيير ملامح وجهها بمساحيق التجميل لارتكاب جرائم جديدة وعُثر بحوزتها على فواتير شراء مجوهرات.

وفي التفاصيل نقلاً عن مصدر أمني، فقد استغلت المتهمة جمالها في التقرب من المارّة لمساعدتها في حمل أغراض تخصها بذريعة أنها لا تقوى على حملها، "وعندما يتطوّع أحدهم ويحملها معها تأخذه إلى زاوية خالية، ثم تلتصق بالضحية ولا تتركه إلا بعد أن تكون أخذت كل ما في جيبه من أموال أو متعلقات شخصية ثم تتركه وتأخذ أغراضها وتتوارى عن الأنظار".

وقال مصدر أمني، إن الضحايا لم يتقدموا ببلاغات خشية توريطهم مع المرأة الغامضة، إلا أن هناك 6 أشخاص سجلوا بحقها قضايا ما بين سرقة وتحريض على الفسق والفجور.

وكشفت تحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية، أن كل القضايا تمت بالأسلوب نفسه، إلا أن بعض الشاكين اختلفوا في وصف الملامح، كون المتهمة تعمد إلى تغييرها بواسطة مستحضرات التجميل، وتستهدف منطقة واحدة فقط في كل عملياتها التي ترتكبها، وفق المصدر.

وذكر المصدر أن رجال المباحث أجروا تحرياتهم حول المواقع التي تستهدفها المرأة، التي دأبت على مدى عامين ارتكاب تلك السرقات بالطريقة ذاتها، ليتم الاشتباه في امرأة تم القبض عليها واقتيدت إلى التحقيق.

وتعرف عدد من الضحايا على المرأة، وتبين أنها أردنية وأنها متمرّسة في حقل السرقات ومن أرباب السوابق، كما اتضح أنها كانت تشتري مجوهرات بكل الأموال التي تقوم بسرقتها، وتم التحفظ عليها لاستكمال التحقيقات معها في القضايا التي ارتكبتها، خصوصًا التي لم يتقدم أحد ببلاغات بشأنها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

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