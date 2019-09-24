الرئيسية | منوعات تفاصيل عودة ليلى الشيخلي لقناة الجزيرة

وطنا اليوم-عمان:شهدت قناة الجزيرة القطرية أمس عودة ليلى الشيخلي للعمل في القناة بعد إستقالتها منها قبل نحو أربعة سنوت، وإنقاطعها عن العمل الإعلامي طوال هذه الفترة حيث تفاجأ الكثير من مشاهدي قناة الجزيرة في عودة ليلى الشيخلي للقناة وقدمت نشرة إخبارية بالمشاركة مع الإعلامي جمال ريان، وقد تساءل الكثير من المتابعين للقناة حول تفاصيل عودة ليلى الشيخلي لقناة الجزيرة هل تستمر في الإعلام والتقديم الإذاعي رفقة قناة الجزيرة، أم أن المشاركة في النشرة الإخبارية أمس كانت شرفية، حيث كانت آخر نشرة إخبارية وظهور ليلى الشيخلي على قناة الجزيرة في العام 2014م قبل ترك العمل فيها وتقديم كتاب إستقالتها وهاهي تعود مجدداً لقناة الجزيرة. ليلي الشيخلي إعلامية عراقية وحاملة للجنسية الأمريكية عملت في الجزيرة لمدة ثمانية سنوات في الفترة ما بين 2006 وحتى العام 2014م وقد غادرت الدوحة في منتصف العام 2014 وكانت تنوي العمل في قناة العرب السعودية التي كان ينوي الإعلامي جمال خاشقجي إطلاقها إلا أنه قتل في السفارة السعودية ومات معه مشروع إطلاق القناة، وهو ما اضطر ليلى الشيخلي للعودة لقناة الجزيرة مُجدداً. علا الفارس وليلى الشيخلي وإلسي ابي عاصي من الوجوه التي عادت للعمل مجدداً في قناة الجزيرة، وقد أفادت مصادر صحفية أنه سيتم جدولة ظهور الإعلاميات الثلاثة على قناة الجزيرة في الفترة القادمة في ظل رغبة الجزيرة في الحفاظ عليهن ضمن الطاقم الإعلامي والإذاعي الخاص بالقناة، هذه هي تفاصيل عودة ليلى الشيخلي لقناة الجزيرة والتي تم التأكد منها ونرفق لكم فيديو ظهور ليلى الشيخلي على قناة الجزيرة مُجدداً مساء أمس الخميس إلى جانب جمال ريان في تقديم نشرة إخبارية.





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