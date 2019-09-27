 وطنا نيوز -مجزرة لـ تويتر ضد حسابات بمصر والسعودية والإمارات
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
مجزرة لـ تويتر ضد حسابات بمصر والسعودية والإمارات
التاريخ : 20-09-2019 01:43:47 المشاهدات: 1727

وطنا اليوم-عمان:شنت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الجمعة، مجزرة ضد حسابات "الذباب الإلكتروني" في مصر والسعودية والإمارات.

ولفت موقع توتير إلى أنه أغلق 4258 حسابا إماراتيا مختصا بالملفين القطري واليمني، مضيفا أنه حذف أيضا 267 حسابا من الإمارات ومصر.

وأوضح "تويتر" أن "الحسابات المحذوفة من الإمارات ومصر، كانت تدار سويا في عملية معلومات متشعبة، تستهدف قطر وإيران ودولا أخرى".

وأشار الموقع الاجتماعي الشهير إلى أنه "رصد أيضا 6 حسابات مرتبطة بأجهزة إعلامية تديرها الدولة بالسعودية، وتعمل على تضخيم مزايا عمل الحكومة بالرياض".


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق