مجزرة لـ تويتر ضد حسابات بمصر والسعودية والإمارات

وطنا اليوم-عمان:شنت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الجمعة، مجزرة ضد حسابات "الذباب الإلكتروني" في مصر والسعودية والإمارات.

ولفت موقع توتير إلى أنه أغلق 4258 حسابا إماراتيا مختصا بالملفين القطري واليمني، مضيفا أنه حذف أيضا 267 حسابا من الإمارات ومصر.

وأوضح "تويتر" أن "الحسابات المحذوفة من الإمارات ومصر، كانت تدار سويا في عملية معلومات متشعبة، تستهدف قطر وإيران ودولا أخرى".

وأشار الموقع الاجتماعي الشهير إلى أنه "رصد أيضا 6 حسابات مرتبطة بأجهزة إعلامية تديرها الدولة بالسعودية، وتعمل على تضخيم مزايا عمل الحكومة بالرياض".