ملكة جمال سلوفاكيا برفقة المتسابقات في زيارة خاصة للأردن

وطنا اليوم-عمان:نشر موقع koktail.pravda، صورا لمتسابقات للقب مكلة جمال سولفاكيا خلال رحلة سياحية علاجية في الأردن.

وبحسب الموقع، فإن مشروع ملكة جمال سلوفاكيا بالنسبة لهم قد انتهى في نيسان الماضي، حيث أمضى المتسابقات والفائزات في مسابقة الجمال السلوفاكية المرموقة سبعة أيام في بيئة حصرية لأحد المنتجعات القريبة من مدينة العقبة جنوب الأردن.

ويقول الموقع إن الأردن يقدم العديد من الأماكن السياحية الجميلة والمثيرة للاهتمام، سواء في مدينة البترا القديمة ، وادي رم وادي القمر ، حيث تم تصوير العديد من الأفلام السينمائية المعروفة.

وأضاف الموقع أن ملكات الجمال السلوفاكي تمتعن في مياه شواطئ البحر الميت والطينة العلاجية.

كما شارك العديد منهن في مغامرة تجديف استمرت ثلاث ساعات في وادي الموجب.

وفي نهاية الرحلة اكتشف المتسبقات أنهم تغلبن على أنفسهن، حيث تمكن من استحضار أفضل مشاعر الإنسانية، لأنهن عشن أجواءً طبيعية وسط الصخور، وفق الموقع.