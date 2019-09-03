 وطنا نيوز -اصطياد نمر أسود لص يتجول على أسطح المنازل في فرنسا
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اصطياد نمر أسود لص يتجول على أسطح المنازل في فرنسا
التاريخ : 20-09-2019 09:31:06 المشاهدات: 1028

وطنا اليوم-عمان:استطاع عمال الطوارئ من اصطياد  نمر أسود كان يتسكع مترقبا فرائسه على أسطح المنازل والمنشآت في مدينة ليل الفرنسية.

عمال الإطفاء والبيطريون سارعوا للاستجابة بعدما أبلغ سكان أحد الأحياء القريبة من ليل، عن قطة ضخمة رصدت "تتجول فوق مجاري الصرف السكنية" ليل الأربعاء.

والتقطت صور بعد وصول فريق الإطفاء للنمر وهو يحاول تهيئة مكان لإقامته في منزل ويجثم على حافة أحد المباني ويمر بسرعة أمام نافذة مغلقة.

وبعد أن انتهى عمال الإطفاء من تأمين محيط تسلل النمر اللص إلى داخل أحد المنازل حيث حاصره العمال هناك.

تم تخدير النمر بسهم مخدر ووضع في قفص، ولم يتبين من أين أتى ولا ما إذا كان فر من حديقة حيوان.


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