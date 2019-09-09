الرئيسية | منوعات الكشف عن تفاصيل جريمة اغتصاب عربيان لفتاتين في دبي

وطنا اليوم-عمان:استدرج شابين عربيين، في مدينة دبي بدولة الامارات فتاتين آسيويتين إلى الشقة التي يقطن فيها الشابين بحجة إقامتهما لحفلة ولا يوجد من يشاركهما فيها.

النيابة العامة في دبي احالت الشابين إلى محكمة الجنايات بتهمة الاغتصاب وهتك العرض بالإكراه بحق الآسيويتين ( 29 و36 عام).

وفي التفاصيل التي نشرها موقع صحيفة البيان فغنه وبحسب إفادة المجني عليها الأولى قالت إنها كانت مع صديقتها في بحر جميراً، فاتصل بها أحد المتهمين "صديقها" وطلب منها انتظاره حتى يقوم بتوصليها إلى مسكنها، وبعد حوالي ساعة توقف المتهم برفقة صديقه وطلب منهما الصعود، وأثناء مسيرهم في الطريق أخبرها صديقها أنه يقيم حفلة في الشقة التي يقطنها ويتمنى مشاركتهما، فتجاوبت المجني عليها بعد التشاور مع صديقتها وتوجهتا إلى الشقة برفقتهما، وفور دخولهم قام صديقها بجرها إلى غرفته واغتصبها، وحينما انتهى من فعلته قام صديقه بجر صديقتها وكرر الأمر ذاته، وبعد أن انتهى الثاني من فعلته سمحا لهما بالخروج، وعلى الفور قامت المجني عليهما بإبلاغ الشرطة التي تمكنت من القبض عليهما، وأحالتهما للنيابة العامة.

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