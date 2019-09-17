أردوغان يقدم لبوتين التين رداَ على البوظة

وطنا اليوم-عمان:بعد واقعة "البوظة" في روسيا، رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الواجب لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة التركية أنقرة.

وقدم أردوفان التين للرئيس بوتين، بحضور الرئيس الايراني حسن روحاني عقب القمة الثلاثية التي جمعتهم بأنقرة، الاثنين.

وكان فلاديمير بوتين أثناء تجوله ونظيره التركي رجب طيب أردوغان داخل مجمع معرض "ماكس" للطيران في 27 أغسطس الماضي، قد اشترى قطعتين من البوظة لنفسه وقطعة لضيفه أردوغان.