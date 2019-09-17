 وطنا نيوز -أردوغان يقدم لبوتين التين رداَ على البوظة
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أردوغان يقدم لبوتين التين رداَ على البوظة
التاريخ : 17-09-2019 07:58:44 المشاهدات: 2202

وطنا اليوم-عمان:بعد واقعة "البوظة" في روسيا، رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الواجب لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة التركية أنقرة.

وقدم أردوفان التين للرئيس بوتين، بحضور الرئيس الايراني حسن روحاني عقب القمة الثلاثية التي جمعتهم بأنقرة، الاثنين.

وكان فلاديمير بوتين أثناء تجوله ونظيره التركي رجب طيب أردوغان داخل مجمع معرض "ماكس" للطيران في 27 أغسطس الماضي، قد اشترى قطعتين من البوظة لنفسه وقطعة لضيفه أردوغان.


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