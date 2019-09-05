ترامب ينسى ابنه.. ويتحدث عن ابن ميلانيا

وطنا اليوم-عمان:تعرض الرئيس الامريكي دونالد ترمب لسخرية واسعة على الإنترنت بعد قوله ان عند زوجته ميلانيا ولد أيضا ناسيا أن "بارون" هو ابنه ايضا.

وجاءت هفوة ترامب هذه في ذكرى هجمات 11 أيلول، وتحدث فيها عن طرح منتجات السجائر الإلكترونية المنكهة في السوق، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.

وقال البعض إنه يبدو أن بارون ترمب لم يعد جزءا من وصية ترامب، وقال ثالث إن ترامب لا يعترف بأبنائه إلا بعد أن يكبروا كفاية ليكسبوا الأموال.

وأشاد ترامب بزوجته ميلانيا لتسليطها الضوء على الآثار الصحية السلبية لهذه السجائر على الشباب.

وقال ترامب هذه هي الطريقة التي انخرطت بها السيدة الأولى، مشيرا إلى أن عند ميلانيا ولد أيضا، قبل أن يبادر سريعا إلى القول "معا"، كما لو كان تذكر أن ابن ميلانيا، المدعو بارون، هو ابنه أيضا.

وربط رابع بين حالة ترامب بحالة والده البالغ من العمر 85 عاما ويعاني من الخرف، مشيرا إلى أن التشابه بينهما كبير للغاية.

وجاءت تصريحات ترامب في أعقاب تغريدة لزوجته ميلانيا على حسابها في موقع تويتر عبرت فيها عن قلقها من "وباء" السجائر الإلكترونية المنتشر بين الأطفال والمراهقين.

وطالبت ميلانيا ببذل المزيد من الجهود لحمايتهم من الأمراض وحالات الوفاة الناجمة عن تدخين هذه السجائر الإلكترونية.

والأربعاء، قال ترامب إن إدارته ستقترح حظر الآلاف من النكهات المستخدمة في السجائر الإلكترونية بسبب ما نجم عنها من أمراض، مضيفا أن تدخين السجائر الإلكترونية "فيب" أصبح مشكلة يريد من الآباء أن يدركوا وجودها.

وقال ترامب إنه سيتم اتخاذ إجراء قوي لحماية الأطفال الأبرياء من المخاطر المحتملة للسجائر الإلكترونية.

يشار إلى أنه تم نقل أكثر من 400 شخص إلى المستشفى، بعد تعرضهم لأمراض الرئة والسعال وآلام في الصدر وضيق في التنفس.