الجن بريء من دم إسراء ..وشياطين الإنس هم المتهمون بقتلها

وطنا اليوم-عمان:فتاة في عمر الزهور قتلت بقلب بارد بحسب ما اعلنت النيابة العامة الفلسطينية الخميس خلال مؤتمر صحفي أكدت خلاله براءة ما حاول المتهمون ايهام الناس ان من قتلها هو "الجن" ، ليخرج الراي العلمي والتقارير الطبية وتؤكد أن "الجن بريء من دم إسراء "،القصة لا تقف عند هذا الحد.

فمن هي اسراء غريب ؟

ولمن لم يعرف قصة اسراء غريب رحمها الله فهي فتاة ذات 20 عاماً أنيقة جميلة من مدينة بيت ساحور والتي تقع بالقرب من بيت لحم، تعمل في صالون تجميل “ميك أب ارتست” لهذا كانت تتحلى دائماً بالأناقة والترتيب على الرغم من صغر سنها، بدأت معاناة إسراء قبل أشهر بعد أن تمت خطبتها من شاب وإنتهت قصتها جثة هامدة في مشرحة.

فبعد اعلان النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب ملابسات وظروف جريمة قتل إسراء يبرز سؤال أين هو دور الأب والأم في قضية المغدورة إسراء غريب، وكيف كان لهم القلب أن يشاهدوا العذاب الذي كانت تتعرض لهم إبنتهم إسراء على يد أخوها بالإضافة الى الظالم زوج أختها الذي كان واضحاً أنه له سلطة قوية ونافذة على عائلة المغدورة ولا يقولون له ما الذي تفعله ؟ ، من أنت لتكون المسيطر على عائلتنا؟، من أنت لتكون المتحدث بإسمنا؟ تساؤلات تطرح الآن بانتظار الإجابات التي ستكشف خلال التحقيق مع المتهمين الثلاثة الذين وجهت لهم تهتم القتل والايذاء والتعذيب المفضي للموت الذي تعرض له إسراء على ايديهم ، وحتى ذلك الحين لابد من أن نستعرض بعض ما تم الكشف عنه في القضية التي أصبح قضية عربية وليست مجرد جريمة قتل داخل المجتمع الفلسطيني حتى لا تكون هناك مغدورة أخرى بعد إسراء .

أين الأب والأم ؟

وبالعودة إلى تصريحات النائب العام الفلسطيني فأنه قد كشف عن أن التحقيقات أثبتت أن إدخال المغدورة في المرة الأولى للمستشفى كان بسبب تعرضها لعنف أسري أدى إلى إصابات جسدية عديدة" ، مؤكدا أن الشابة الفلسطينية تعرضت "لسلسلة من الضغوط النفسية والعنف الجسدي وإخضاعها لأعمال شعوذة وأوهام من قبل بعض أفراد عائلتها مما أدى إلى تفاقهم حالتها النفسية وتدهور وضعها الصحي عبر مراحل زمنية متتابعة " ، وهنا أين الأب والأم ولماذا لم يتحركا لإنقاذ ابنتهما من أنياب الذئاب البشرية التي كانت تعيش بينهم ؟

أما قضية المقاطع الصوتية التي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وقيل إنها صوت صراخ إسراء داخل المستشفى رغم أنها دفعت باتجاه أن تشغل الرأي العام العربي والفلسطيني لكشف حقيقة ما جرى مع إسراء ، إلا ان المفأجاة كانت عندما أكد النائب العام أنه تبين أن المقاطع المتداولة "ناتجة عن دمج مقطعين منفصلين بفارق زمني يتجاوز السبع ساعات بينهما"، وذلك بعد وصول سلطات التحقيق إلى "المقطع الأصلي وتحليله وسماع أقول من قام بتصويره وتسجيله"، وهنا التساؤل لمن سمع صرخات إسراء في المقطع الأصلي لمذا لم تحرك ساكنا وتحاول ان تنقذها قبل أن يسجل لها مقطع صراخ أخرى؟

والآن ماذا بعد اسراء غريب، كيف سيتم السيطرة على العقول في مجتمع ذكوري يطغى فيه الرجال على النساء في بعض المناطق، كيف ستتمكن النساء من حماية نفسها من القتل أو الضرب أو حتى الإهانة ولو كانت بسيطة؟

قريبة اسراء تسببت في قتلها

وسط التحريضات من قريبة اسراء والتي تدعى “ر” والتي كشفت التسجيلات وجود محادثات بين المغدورة اسراء و"ر" وكيف تتهمها الأخيرة بان تقوم بأعمال مخلة للشرف وكيف ان إسراء لها صور وفيديوهات مع خطيبها غير لائقة على الرغم انه لم يتم بعد عقد القران رسمياً بينهما، لهذا فإن غيرت بنت العم تسببت في قتل اسراء.

المتهم الأول

المتهم الأول في قضية قتل اسراء (م.ص) والذي كان يحاول في الكثير من الفيديوهات والتحقيقات تزييف الحقائق والذي كان يتبدل كلامه في كل لحظة ولم يكن مستقراً على سرد قصة واحدة حقيقية، وانما تتغير في كل دقيقة، وهذا ما أشار اليه إصبع الإتهام في المقام الأول وأنه يتستر على الحقائق، على الرغم من تهديداته أنه سيقوم بمحاسبة كل من يتعرض لقصة اسراء بفيديوهات وتحليلات واتهامات لعائلة اسراء وأنهم هم السبب بقتلها، ليتضح في النهاية أنه هو القاتل الأول لاسراء غريب، ومساعده أخوها "م غ" بالتعاون مع طرف ثالث "ب.غ".

صديقة اسراء غريب

صديقة واحدة وفية لأسراء غريب إستطاعت أن تجهز جيش كامل على وسائل التواصل الإجتماعي لتدافع بحزم على قضية صديقتها، لأنها كانت تعلم بكل تفاصيل حياة اسراء وأنها لم تكن تعيش بحياة طبيعية مثلها مثل من هم في عمرها، صديقة واحدة تسلحت بكل قوتها لتتمكن مع أفراد المجتمع من كشف كل الحقائق بالتعاون مع النيابة العامة التي لم تستهين لموضوع قضية اسراء غريب وكشفت كل الملابسات حول هذه القضية وضحد كل ما قيل عن قضيتها من عائلتها أنها قضية شرف أو ان إسراء غريب ملموسة من الجن وكل هذه الخزعبلات.

اسراء غريب رحلت ولكنّ!

إذا توفيت اسراء وستدفن ولكن الحيقية ستكشف وستبقى في الأذهان وتتناقل عبر السنوات لانها قضية فتاة كانت ضحية عقول جاهلة و حاقدة وقلب متحجر وأم وأب لا وجود لهما على الرغم من أنهم على قيد الحياة لان بينهم شيطان على هيئة إنسان تحكم بالعائلة كاملة ، كان يغيير الحقائق ويختلق الأقاويل من أجل ابعاد الشبهات عنه فتارة يقول "جن عاشق" وتارة يقول إن إسراء تعاني من امراض نفسية " لكن ما هو حقيقة راسخة ويتقبلها العقل البشري هوا ان "الجن" بريء من دم المغدورة "إسراء غريب" لكن شياطين الإنس هم من قتلوها وبدم بارد.