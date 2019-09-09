الرئيسية | منوعات محكمة أمريكية تفاجئ أردني بارسال له شيك بدل حضوره للمحكمة

وطنا اليوم-عمان:روى شاب أردني قصة حدثت معه داخل محكمة أمريكية اليوم الخميس وأثارت دهشته وإعجابه.

وقال رأفت في مقطع فيديو نشره على "فيسبوك" إن محكمة أمريكية طلبت منه الحضور كشاهد في إحدى القضايا المنظورة أمامها، وعندما حضر طُلب منه الانتظار مدة لا تزيد عن عشر دقائق، قبل أن تخبره الموظفة في المحكمة بإمكانية مغادرته المكان حيث لم تعد المحكمة بحاجة لشهادته، لكنها طلبت منه ترك عنوان بريده ومنزله

وبحسب رأفت فإنه استفسر من الموظفة عن سبب طلب بياناته فقالت له: أنت لست طرفاً في القضية ووقتك الذي أهدرته في المجيئ للمحكمة ثمين، ولذلك ستقوم المحكمة بإرسال شيك لك يغطي التكاليف التي انفقتها في الحضور للمحكمة وتعويضاً لك عن وقتك الذي انتظرته هنا.

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