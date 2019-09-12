استعراض عسكري نسائي لأول مرة في السعودية

وطنا اليوم-عمان:جرى في السعودية، أول استعراض عسكري نسائي، غير رسمي، بحسب ما نشرت وسائل إعلام سعودية.

وأظهرت صور نشرتها صحف سعودية، فتيات من فريق "حفلات المودة التطوعي"، يقمن باستعراض، وتدريبات عسكرية، بالزي العسكري الكامل.

وقالت صحيفة "سبق"، إن هذا العرض، يأتي استعدادا لمشاركة الفريق في احتفالات اليوم الوطني السعودي، في الثالث والعشرين من أيلول/ سبتمبر الجاري.

وذكرت الصحيفة، أن العروض العسكرية النسائية، ستجرى في المسارح، والمدارس، والمعارض النسائية.

ونقلت "سبق" على لسان المسؤولة الإعلامية للفريق، مودة أحمد المحمدي، قولها إن "مشاهد الاستعراض العسكري مرغوب بشدة، سواءً من الرجال أو النساء، وكما هو مشهور لدى الرجال قررنا أن ننشره بين المجتمع النسائي لتجسيد شكل الجندي داخل الاحتفالات الوطنية النسائية الرسمية".

وأضافت: "إن بلغنا قصارى جهدنا لن نستطيع تجسيد جهود جنود الوطن؛ لأنّ ما يبذلونه من جهود واستعراض بقوى كبرى تتطلب منا الكثير، وذلك لرفعة منزلتهم وكبر شأنهم، وبحكم اختلاف الفروق الجسدية بين الجنسين، ولكننا أحببنا تجسيد هذا المظهر في المجتمع النسائي بشكل مبسط ولائق؛ لزيادة جذب النساء إلى تعظيم هذه القوة الكبرى".