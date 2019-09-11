 وطنا نيوز -أم تبيع ولديها التوأم لتشتري جهاز هاتف جديد
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أم تبيع ولديها التوأم لتشتري جهاز هاتف جديد
التاريخ : 11-09-2019 07:25:44 المشاهدات: 1468

وطنا اليوم-عمان:اعتقلت سلطات مقاطعة تشجيانغ الصينية امرأة باعت طفليها حديثي الولادة للتبني. من أجل شراء جهاز هاتف جديد.

وتم  بيع الصبيين الصغيرين البالغين من العمر أسبوعين فقط، لعائلتين تعيشان على بعد أكثر من 700 كيلومتر (430 ميلا) من مسقط رأسهما شرق الصين، وفقاً لما نقلت صحيفة البيان عن موقع  "ديلي ميل".

واستخدمت الأم المال لسداد فواتير بطاقة الائتمان الخاصة بها وشراء هاتف جوال جديد بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

 واكتشفت الشرطة الصينية هذه الصفقة مصادفة عند التحقيق في قضية أخرى. وتم اعتقال الأب والأم معا على الفور، وعثرت الشرطة على التوأم في مقاطعة أنهوي وسلمتهما إلى جديهما.


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