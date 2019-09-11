 وطنا نيوز -نتنياهو يحذف فيديو هروبه
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
نتنياهو يحذف فيديو هروبه
التاريخ : 11-09-2019 10:25:19 المشاهدات: 798

وطنا اليوم-عمان:كشفت صحيفة عبرية النقاب عن مفاجأة فجرها بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء الثلاثاء.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، أن نتنياهو حذف شريط الفيديو الذي يظهر فيه "هاربا" من صواريخ أطلقت من قطاع غزة تجاه مستوطنتي أشدود وأشكلون شمالي القطاع.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن الفيديو الذي ظهر فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أثناء هروبه أو إجلائه من تجمع انتخابي في مستوطنة أشدود، شمال قطاع غزة، تم حذفه.

وأرفقت الصحيفة العبرية شريطا فيديو يوضح إجلاء نتنياهو أو هروبه بعد إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنتي أشدود وأشكلون شمال قطاع غزة، بعدما أطلقت 5 صواريخ من القطاع باتجاه المستوطنتين، مساء الثلاثاء.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق