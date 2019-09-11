تقرير طبي قضائي يكشف السبب الرئيسي لوفاة إسراء غريب

وطنا اليوم-عمان:نشرت وثائق "متداولة" تتضمن التقرير الطبي الفلسطيني، الذي قيل ان وزارة العدل الفلسطينية، سلمته للنيابة العامة في رام الله، حول ظروف وملابسات وفاة الشابة اسراء غريب,

ووفقاً لما تضمنه التقرير، فقد تبين ان الفتاة خالية من الاصابات في العضلات الصدرية، كما هو الحال في الاضلاع ايضا، الذي تبين انها لا تعاني من كسور، وفقا للتقرير.

ويشير التقرير الى ان الفتاة غريب، ان قلب الفتاة لم يعاني من الاصابات، وكانت صمامات القلب وشرفاتع والحجرات القلبية طبيعية ، ودون اي تغيرات مرضية أو تشوهات.

ويكشف التقرير ان الفتاة كانت تشكو من الم اسفل الظهر وتبين بالفحص وجود جرح قطعي يقع بشكل عمودي على الحاجب الايمن وكدمات قديمة وحديثة على الاطارف العلوية ، كما تبين اصابتها في الاربطة، وكدمات وكسور في المعصم.

كما تبين اصابة الفتاة المرحومة، بتكدمات في فروة الرأس، علما ان عظام الجمجة خالية من الكسور.

النتيجة

وبين التقرير أن سبب وفاة الفتاة اسراء غريب، هو " قصور حاد في الجهاز التنفسي نتيجة تجمع الهواء في المنصف والانسجة تحت الجلد في الصدر نتيجة لمضاعفات الاصابات المتعددة التي تعرضت لها الفتاة".