الرئيسية | منوعات ضابط بالشرطة الهولندية يقتل يقتل طفليه بالرصاص ثم ينتحر

وطنا اليوم-عمان:قال مصدر بالشرطة الهولندية إن ضابطاً قتل اثنين من أطفاله بالرصاص داخل منزل في مدينة دوردريخت، مساء الإثنين 9 سبتمبر/أيلول 2019، قبل أن ينتحر.

وأضاف المصدر، الذي لم يُكشف عن هويته بسبب استمرار التحقيق، أن شخصاً رابعاً من أقارب الجاني أُصيب بجروح.

وأفاد البيان الرسمي للشرطة على تويتر، بأن «ثلاثة أشخاص قُتلوا في حادث إطلاق نار في (حي) هايمرشتاين بمدينة دوردريخت. أصيب شخص بجروح خطيرة».

وتنتشر فرق الاستجابة الطارئة في الموقع، وجرى تطويق أحد المنازل بالحي المذكور.

وقال فاوتر كولف رئيس بلدية دوردريخت، على تويتر: «وقع حادث إطلاق نار خطير للغاية»، وإنه متجه إلى مكان الحادث.

وتحدَّث رئيس بلدية المدينة، فاوتر كولف، في تغريدة على «تويتر»، عن «حادث إطلاق نار خطير جداً».

وأكد كولف أنه «سيزور موقع الحادث في وقت لاحق من هذا المساء».

وفي السياق نفسه، قال المتحدث باسم الشرطة ويم هونهوت، لوكالة «أسوشييتد برس»، إن «الأمر يبدو كأنه حادث عائلي»، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

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