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إسلام فرنسي.. صلاة مختلطة بإمامة امرأتين غير محجبتين
وطنا اليوم-عمان:أثارت صلاة "مختلطة"، بإمامة امرأتين غير محجبتين، في فرنسا، جدلا واسعا، في خطوة هي الأولى من نوعها بالبلاد.
ورغم نشر صور لـ"جنادين" وزميلتها "آن صوفي مونسوناي"، اللتين اعتنقتا الإسلام حديثا، أثناء إمامتهما ثلاثة رجال، إلا أن موقع "يورونيوز" ذكر أن نحو 70 شخصا اجتمعوا بسرية في إحدى الغرف بباريس، لتأدية الصلاة المثيرة للجدل.
والفكرة تعود بالأصل لجمعية "حدثني عن الإسلام" لمؤسستها "كهينة بهلول"، والتي صرحت لوسائل الإعلام أن المسجد سيحمل "فكرا ليبراليا ويسمح بالاختلاط بين الرجال والنساء".
يشار إلى أن "كهينة" هي مواطنة فرنسية مسلمة، من أب جزائري وأم فرنسية.
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