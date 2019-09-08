 وطنا نيوز -رغد صدام حسين تنشر فيديو نادرًا لـ سوزان مبارك
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رغد صدام حسين تنشر فيديو نادرًا لـ سوزان مبارك
التاريخ : 08-09-2019 07:49:56 المشاهدات: 1001

وطنا اليوم-عمان:نشرت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، فيديو نادر لوالدتها، مع زوجة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، والذي يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.

ويوثق مقطع الفيديو، لقطات من زيارة رسمية لسوزان مبارك إلى العراق، قامت بها في عام 1988، واستقبال ساجدة خير الله، والدة رغد صدام حسين لها.

وتظهر رغد صدام حسين خلال استقبال والدتها لسوزان مبارك، إلى جانب شقيقتها رنا صدام حسين وزوجة ابنه لمى ماهر عبد الرشيد.




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