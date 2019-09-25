جريمة قتل تهز مدينة نابلس الفلسطينية

وطنا اليوم-عمان:عثرت الشرطة الفلسطينية، الأحد، على جثة مواطن فلسطيني من بلدة عجة جنوب مدينة جنين، في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بان الشرطة تلقت بلاغاً صباح الأحد مفاده إطلاق نار باتجاه مركبة على مفرق بلدة بزاريا شمال نابلس، وعلى الفور تحركت دورية مركز شرطة شمال غرب نابلس للمكان وعند وصولها للمكان عثرت على جثة على مقربة من المركبة وعليها اثار عيار ناري بالرأس.

واضاف ارزيقات أن الشرطة أبلغت النيابة العامة الفلسطينية والتي تحركت والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي للمكان لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وقد قررت النيابة العامة إحالة الجثمان لمعهد الطب العدلي بجامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس لتشريحه والوقوف على سبب الوفاة المباشر.

واكد أن النيابة العامة والشرطة لا زالتا تحققان بالحادثة للوقوف على ملابساتها.