 وطنا نيوز -حقيبة الظهر الثقيلة تفتك بالأطفال.. ما الوزن المناسب؟
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حقيبة الظهر الثقيلة تفتك بالأطفال.. ما الوزن المناسب؟
التاريخ : 06-09-2019 11:19:45 المشاهدات: 997

وطنا اليوم-عمان:يعاني الطلبة في العديد من دول العالم، من الأوزان التي تثقل كاهله والمخزنة في حقائبهم المدرسية.

هذه الحقائب دفعت الأطباء المختصين الى دراسة اوزانها المناسبة التي من الممكن ان يتحلها الطلبة دون ان تؤثر عليهم سلبياً عبر اصابتهم بامراض في الظهر على المدى القصير والبعيد.

ويقول خبراء أوروبيون، بان وزن الحقيبة المدرسية يجب أن لا يتجاوز ما يقارب 10 بالمئة من وزن الطفل، اي اذا كان الطالب الصغير الذي يزن 25 كيلوغراما، على سبيل المثال، يجب عليه ألا يحمل حقيبة تتجاوز كيلوغرامين ونصف، وهذا الأمر لا تجري مراعاته دائما.

وفي السياق، كشفت دراسة أجراها باحثان من جامعة غرناطة في إسبانيا وأكاديمي من جامعة جون موريس في ليفربول البريطانية، مواصفات الحقيبة التي تليق بالتلميذ.

وشملت الدراسة عشرات الأطفال، وقاست مؤشرات صحية لديهم، ثم نصحت بألا يتجاوز وزن المحفظة 10 بالمئة من وزن الطفل.

أما الطفل الذي يجر حقيبة ذات عجلات صوب المدرسة، فبوسعه أن يسحب وزنا يقارب 20 بالمئة من وزن الجسم.

وينصح الخبراء بالحقائب التي يمكن جرها، لأن هذا الحل البديل يخفف من العبء الذي يتحمله التلاميذ الصغار.

وقال الباحث أورانتيس غونزاليس، وهو أحد المشاركين في الدراسة، إن حمل هذه الحقائب الثقيلة يؤدي إلى إصابة الطفل بآلام في منطقة الظهر والكتفين والعنق، إضافة إلى الشعور بالتعب.

لكن هذا الرأي الطبي لا يحقق إجماعا، ففي وقت سابق، نفت دراسة مفصلة في صحيفة "أوربيان جورنال أوف بين" وجود علاقة بين آلام الظهر وحمل الحقيبة الثقيلة.

ومن العوامل الأخيرة المثيرة للقلق بحسب الدراسة، هو أن الأطفال الصغار يضطرون إلى الجلوس ساعات طويلة دون حركة، وهذا الأمر ليس مفيدا للعمود الفقري مع مرور الوقت.


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