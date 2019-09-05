بيان النيابة الفلسطينية بشأن مقتل إسراء غريب

وطنا اليوم-عمان: ألمح بيان صادر عن النيابة العامة إلى أن الفتاة الفلسطينية إسراء غريب لم تقتل مرة واحدة، وإنما نتج القتل عن مسلسل دام لأشهر، وأسفر في النهاية عن مقتلها.

وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات ما زالت مستمرة في قضية وفاة المرحومة إسراء غريب، من قبل فريق التحقيق المشكل من نيابة بيت لحم ونيابة حماية الأسرة من العنف، ونيابة الجرائم الإلكترونية.

وأشارت النيابة العامة في بيان صدر عنها، الخميس، إلى أن هناك تقدما كبيرا بالتحقيق تم انجازه، حيث تم سماع عشرات الشهود وتدوين أقوال كل الاشخاص الذين تربطهم صلة بالمرحومة، خاصة الذين رأت النيابة امكانية الاستفادة من أقوالهم وشهاداتهم في كشف الحقيقة.

وأوضحت أنه تم توقيف ثلاثة أشخاص على خلفية واقعة الوفاة، للوقوف على حقيقة ما جرى خلال الأشهر الماضية من أحداث مع المرحومة إسراء غريب، وما تبعه من اصابات تعرضت لها وحتى اعلان وفاتها، مع الاشارة الى ان تقرير الطب الشرعي النهائي لم يصدر بعد، ويتم العمل على اعداده من قبل المختصين.

وأكدت النيابة العامة بصفتها الأمينة على دعوى الحق العام بأنها تولي اهتماما كبيرا لقضية وفاة المرحومة اسراء غريب لكشف الحقيقة بالسرعة الممكنة، وتقدر حرص الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني عامة والمؤسسات النسوية خاصة على ذلك.

وأهابت بالمواطنين عدم نشر أو تداول أي معلومات لحين اكتمال التحقيقات التي سيتم الاعلان عن نتائجها، بعيدا عن كل التحليلات والتكهنات والإشاعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.