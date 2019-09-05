 وطنا نيوز -جدل في السعودية بعد السماح بالاختلاط في المدارس
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جدل في السعودية بعد السماح بالاختلاط في المدارس
التاريخ : 05-09-2019 10:13:33 المشاهدات: 1386

وطنا اليوم-عمان:أثار مشروع مدارس "الطفولة المبكرة" جدلا واسعا في السعودية خلال الأيام الماضية، بعد السماح بالاختلاط بين الفتيات والذكور في "الصفوف الأولية".

المشروع أثار استهجاناً كبيراً ، حيث تم السماح لمدارس "الطفولة المبكرة" في السعودية، بالاختلاط للصفوف الأولية في المملكة.

أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، رد على الناشطين السعوديين بقوله : "لا تلتفت لهم هؤلاء أبدا والخطة واضحة والمسيرة مباركة وسنصل إن شاء الله إلى تحقيق الأهداف بكل ما أوتينا من قوة"، على حد تعبيره.

ورأى بعض المغردين أن القرار لم يكن موفقا، وأشار أحدهم إلى أنه سيسهم في "تمييع الهوية الرجولية للطفل" عبر تعويده على الاختلاط.


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