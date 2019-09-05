مصري يغتصب ابنته بعلم أمها تحت التهديد

وطنا اليوم-عمان:تجرد أب مصري من كل مشاعر الإنسانية واعتدى جنسيًا على ابنته داخل شقته، بعلم والدتها.

وفي التفاصيل التي روتها الفتاة خلال التحقيقات قالت إن والدها دائم التعدى عليها جنسيا، وكانت أمها على علم بذلك، ولكن خشيت افتضاح أمره وإبلاغ الشرطة بسبب تهديده لها بالطلاق وقتل ابنتها.

وذكرت الفتاة أن والدها كان يقتحم غرفتها، ويعتدى عليها جنسيا، تحت تهديد السلاح فى بعض الأوقات، تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة أول مدينة نصر.

لكن بداية القصة كانت بعد ان تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من محامى أفاد فيه بتقابله صدفة مع فتاة حاولت الانتحار وشاهدها تبكى فاقترب منها، وحكت له عما حدث لها من تعرضها للاغتصاب على يد والدها باستمرار وتهديده لها بإيذائها، لعدم افتضاح أمره.

وقرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس الأب 15 يوما على ذمة التحقيق.